Reisewarnungen für spanische Regionen

Zehn Tage Quarantäne in der Schweiz

Die Schweiz zog am Samstag nach: Wer vom spanischen Festland aus in die Schweiz einreist, muss sich ab diesem Samstag in eine zehntägige Quarantäne begeben, teilte das Bundesamt für Gesundheit am Mittwoch mit. Das gilt auch für Urlaubsrückkehrer. Die Inseln der Balearen und Kanaren sind ausgenommen.