SP-Plakat zeigt keinen „echten“ Bauarbeiter

Ein neues SPÖ-Plakat für Bürgermeister Michael Ludwig sorgt für viel Wirbel. Mit gestählten Muskeln, Schlamm auf dem Unterhemd und Schweiß auf den Armen blickt der Ludwig-Unterstützer in die Ferne. Dabei erinnert er eher an den Cola-Light-Mann als an einen Wiener Bauarbeiter. Siehe da: Er ist auch keiner.