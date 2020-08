Was wusste Landeshauptmann Doskozil wirklich?

Er sei am 14. Juli am Abend seitens der FMA informiert worden, dass in den nächsten Stunden der Bescheid zugestellt werde, dass die Bank eingestellt werde, so Doskozil. Schon am Nachmittag habe er vernommen, dass Bankvorstand Pucher eine Selbstanzeige erstattet habe. Dieses Gerücht sei nach seinem Wissensstand aus dem privaten Umfeld von Pucher gekommen, so der Landeshauptmann. Er könne mit „absoluter Sicherheit“ sagen, dass er ein reines Gewissen habe.