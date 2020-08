Schwere Gewitterschäden im ganzen Land

Feld am See: Im Dauereinsatz ist die Feuerwehr Feld am See. Bis zum Dienstagnachmittag verzeichneten die Einsatzkräfte über 40 Einsätze. Bäche waren verklaust und übergegangen. In Hinterrauth kam es Dientagnachmittag nach Starkregen zu einer Hangrutschung. Die Feuerwehr konnte ein Haus durch Umleiten des Wassers schützen. Nach einem Sichtungsflug stellte der hinzugezogene Geologe aber fest, dass noch weiteres Material ins Tal zu rutschen droht, weshalb das Haus evakuiert wurde. Die vier Bewohner sind in Sicherheit