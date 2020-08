St. Veiter Fahrzeugprofis jetzt in Klagenfurt

Man will aber weiterhin für die Kunden aus St. Veit an der Glan und Umgebung aktiv sein und auch den ,Hol und Bring‘ Service wie gewohnt beibehalten. Mit neuer Professionalität, einem Firmen-Facelift und etwas mehr Platz erstrahlen die KFZ-Aufbereiter ab Montag, dem 3. August in der Klagenfurter St.-Veiter-Straße 258 in neuem Glanz. Der Standort ist in vielerlei Hinsicht besser als jener in St. Veit. Er befindet sich nahe einer Autobahnauffahrt, sehr Zentral in Klagenfurt und ist dadurch ideal für bestehende Kunden aus St. Veit und speziell auch Neukunden aus ganz Kärnten. „Natürlich möchten wir uns weiterhin bestmöglich um unsere St. Veiter Stammkundschaft kümmern. Wir sind ihnen besonders dankbar für die jahrlange Unterstützung“, so Iballa. Man siehe der Eröffnung optimistisch entgegen und freue sich auf zahlreiche neue Kunden.