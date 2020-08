Das hat Salzburgs Freund mit Szoboszlai vor

Was ist der Stand beim begehrten Szoboszlai und Co.?

Wir gehen mit 30 Spieler, davon 4 Torhüter, ins Trainingslager, mit dabei sind einige FC Liefering-Talente. An Szoboszlai sind viele interessiert, aber unser Ziel ist, dass er bleibt. Bei Daka und Mwepu ist es unser klarer Plan, sie zu halten. Mit ihrem Berater ist abgestimmt, dass sie bleiben. Unser Wunsch lautet, dass wir nur einen Abgang haben, also Hwang. Und nur einen Zugang - Solet. So sind wir in Sachen Qualität für die großen Ziele im Herbst richtig gut aufgestellt. Von der Anzahl der Talente waren wir überhaupt noch nie so gut bestückt. Vorne haben wir trotz Hwangs Abgang mit Daka, Adeyemi, Okafor, Koita, Prevljak und Berisha richtige Waffen, unterschiedliche Typen und viel Speed. So viel, wie wahrscheinlich nie zuvor.