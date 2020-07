Infiziert! Racing-Point-Ass Perez hat Coronavirus

Jetzt ist es wirklich passiert, die Formel 1 hat ihren ersten Coronavirus-Fall nach dem Saison-Neustart: Der mexikanische Fahrer Sergio Perez wurde positiv auf Covid-19 getestet! Das teilten der Internationale Automobilverband FIA und die Rennserie am Donnerstagabend mit. Der 30-Jährige vom Team Racing Point darf nun nicht am Großen Preis von Großbritannien am Sonntag (15.10 Uhr) in Silverstone teilnehmen.