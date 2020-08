Auch Studentenheime sind in Corona-Not

„Wir geben die Senkung nicht an die Studenten weiter. Ich denke, man wird auch niemanden finden, der das tut“, sagt Florian Huemer von STUWO AG – die in Oberösterreich ein Heim in Lambach betreibt und im Herbst in der Altenbergerstraße in Linz ein weiters eröffnet. Dem ist auch wirklich so. Fünf Linzer Heimbetreiber gaben an, dass die Miete für Studenten nicht billiger werden. Auf Anfrage teilte ein Sprecher des Finanzministeriums mit: „Es liegt grundsätzlich im Ermessen des Unternehmers, ob er die Preise reduziert.“