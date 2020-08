SPÖ Pasching tauscht die Nummer Eins für Wahl aus

Den Plan zur Beibehaltung des Bürgermeistersessels in Pasching musste die SPÖ über den Haufen werfen. Anfang des Jahres präsentierte Ortschef Peter Mair Tina Blöchl (36) als seine potenzielle Nachfolgerin. Die Vizebürgermeisterin übte sich bereits in der Rolle der neuen Nummer eins und trat bei vielen Veranstaltungen auf, ehe ein Schicksalsschlag in der Familie sie zum Rückzug zwang. „Sie zieht nach Linz“, erklärt der rote Fraktionschef Gisbert Windischhofer.