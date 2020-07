Buwog-Enthüller kehrt in Gerichtssaal zurück

Am 151. Tag im Buwog-Prozess gegen den Angeklagten ehemaligen Finanzminister Karl-Heinz Grasser und weitere Mitangeklagte war am Donnerstag jener Journalist als Zeuge geladen, der mit seinen Berichten maßgeblich zur Aufdeckung der Affäre beigetragen hatte. In der Zeugenbefragung im Wiener Straflandesgericht gab der ehemalige „Format“-Redakteur und Buchautor Ashwien Sankholkar seine Informationsquellen nicht preis und berief sich auf das Redaktionsgeheimnis. Sankholkar hatte am 18. September 2009 einen Artikel mit dem Titel „Die Buwog-Bombe“ verfasst.