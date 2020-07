Ausnahmepolitiker Bruno Kreisky stirbt in Wien

Wohl kein Politiker hat die Geschichte der Zweiten Republik so geprägt wie der 1911 in Wien geborene Bruno Kreisky. Kreisky stammt aus bürgerlichen Verhältnissen, ist aber schon in jungen Jahren überzeugter Sozialdemokrat und tritt bereits als Gymnasiast der Sozialistischen Arbeiterjugend bei. Als 1938 die Nationalsozialisten an die Macht kommen, muss er das Land verlassen. Erst Anfang der 50er-Jahre kommt Bruno Kreisky endgültig nach Österreich zurück und macht als Außenpolitikexperte rasch politische Karriere.Als Parteiobmann sichert er der SPÖ bei mehreren Nationalratswahlen die Absolute und kann so ein umfangreiches Reformprogramm auf den Weg bringen. 1983 räumt Kreisky seinen Posten. Schon länger von gesundheitlichen Problemen geplagt, verstirbt der ewige Kanzler am 29. Juli 1990 in seiner Geburtsstadt, wo er in einem Ehrengrab am Wiener Zentralfriedhof beigesetzt wird. Der „Mythos Kreisky“ hält bis heute an.