Mieter (55) drohte mit Gasexplosion in Wohnhaus

Der Anruf ging bei der Wiener Polizei gegen 13.30 Uhr ein. Die Frau gab an, dass ihr Mitbewohner - ein 55 Jahre alter Iraner - „seinen Suizid“ angekündigt habe, so Polizeisprecher Markus Dittrich am Mittwoch. So wollte er offenbar eine Gasexplosion in der gemeinsamen Wohnung in der Wilhelmstraße im Bezirk Meidling verursachen. Er habe „Gas vom Gasofen ausströmen lassen und Feuerzeuge bereitgelegt“, berichtete Dittrich weiter. Umgehend rückten die Einsatzkräfte zum Ort des Geschehens aus.