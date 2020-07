Cineplexx öffnet Kinos: 3-Euro-Tickets zum Auftakt

„Auch wenn internationale Entscheidungen über Filmstarts wie ,Mulan‘ noch auf sich warten lassen und der Blockbuster ,Tenet‘ nun erst für Ende August angekündigt ist, haben wir am 5. August zahlreiche Premieren und Filmstarts im Programm“, so Langhammer. An diesem Tag werden Special Previews bereits vor offiziellem Kinostart gezeigt, darunter „Unhinged“, „Into the Beat“, „Meine Freundin Conni“ und „Berlin Alexanderplatz“. Der Verkauf der Sondertickets startet am Freitag, dem 31. Juli um 11 Uhr im Internet und in der Cineplexx App, schnell sein lohnt sich.