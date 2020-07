„Gestörter“ Grundbesitz: Lenkern mit Klage gedroht

Der Grundbesitzer ließ uns wissen, dass sein Besitz von vielen Fahrern genutzt werde, um stehenzubleiben, umzudrehen, umzuladen oder Müll abzuladen. Auch Polizei und Militär würden das Grundstück für Kontrollen benutzen. Er habe das immer geduldet, den Müll entsorgt und Fahrbahnschäden in Kauf genommen. Die aktuelle Baustelle habe das Fass jedoch zum Überlaufen gebracht. Jetzt sei es so, als würden nicht nur zehn Fahrzeuge unerlaubt in der Einfahrt stehen, sondern Hunderte.