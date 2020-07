Salzburg stellt Weichen: Er schreibt Geschichte!

„Warum soll das ein anderer Verein nicht auch können?“

Erfolgsverwöhnt ist man in der Mozartstadt jedenfalls: In der vergangenen Saison kürte sich die Truppe rund um Trainer Jesse Marsch am grünen Rasen zum siebenten Mal in Folge zum österreichischen Meister. Dass hinter dem großen Budget auch jede Menge harte Arbeit steckt, unterstreicht auch Torres: „Wenn man sieht, was für Transfers Salzburg in den letzten fünf bis zehn Jahren getätigt hat. Sie haben Spieler entdeckt, diese sehr günstig geholt und dann um 15-20 Millionen verkauft. Wenn das der FC Red Bull Salzburg kann, warum soll das ein anderer Verein in Österreich nicht auch können?“ Vor allem das erstklassige Scouting-Netzwerk der Bullen hat es dem Ex-Fußballer angetan. Dass Salzburg von vielen nur als „Ausbildungsverein“ für Topklubs gesehen wird, stört den Bullen-Fan nicht: „Es ist kein Geheimnis. Wir wissen, dass diese Spieler dann Begehrlichkeiten wecken. Für einen Fußballer ist es immer der Anreiz, bei Real Madrid, Liverpool, Barcelona, Juventus und wie sie alle heißen zu spielen.“