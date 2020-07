Warnung vor Metallteilchen in Tomatensauce

Mehrere Lebensmittelketten warnen derzeit vor Metallteilchen, die sich in Pizzateig-Kombinationen befinden könnten. Konkreter sollen die Fremdkörper in die jeweiligen Tomatensaucen, die sich in beigepackten Gläschen befinden, geraten sein. Betroffen sind neben dem Diskonter Hofer, auch Spar, Nah und Frisch, Norma und Lidl.