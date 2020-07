Flug und Zug: Bitte setzen S’ a Maske auf!

Ob das öfter passiere? „Ja. Und es steht mir bis hierher“, sagt die Kontrolleurin und hält die Hand an ihren Haaransatz. „Seit Montag werden pro Tag Zehntausende Kontrollen in den ÖBB-Zügen durchgeführt, davon werden in etwa 4000 Personen ermahnt, und einige wenige - in etwa 50 Personen am Tag - werden auch gestraft“, informieren die Bundesbahnen. „Das bedeutet, dass weniger als ein Prozent der täglichen Fahrgäste wegen der fehlenden oder falsch sitzenden Maske ermahnt werden muss“, so die ÖBB weiter.