Neuer Fischaufstieg und Turbinentausch stehen an

„Die Anlagen der Ennskraft sollen ihren Wert halten und weiter steigern“, sagt Erwin Mair, neuer technischer Vorstandsdirektor der Ennskraftwerke. Das Unternehmen mit Sitz in Steyr gehört zu den größten Produzenten elektrischen Stroms aus Wasserkraft in Österreich. Trockene Monate sorgten für einen leichten Rückgang in der Stromerzeugung in der ersten Jahreshälfte.