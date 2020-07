Pferdefohlen schlug plötzlich aus: Bub verletzt

Laut Polizei war der Bub mit seinen Eltern am Goldeck (Bezirk Spittal an der Drau) unterwegs, als er hinter dem weidenden Fohlen vorbeiging. Plötzlich schlug das Tier aus und traf den Achtjährigen am Bauch. Er wurde nach der Erstversorgung mit einem Rettungshubschrauber ins Landeskrankenhaus Villach gebracht.