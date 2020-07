Ansteckungsgefahr ist auch im Flugzeug groß

Obwohl die Luft in Flugzeugen laut Angaben von Airlines so sauber wie in einem Operationssaal sein soll, warnt nun ein Wissenschaftler der Purdue University im US-Bundesstaat Indiana vor Flugreisen. Simulationen seiner Forschungsgruppe hätten nämlich gezeigt, dass Erreger oft minutenlang in der Luft verbleiben und damit zur Gefahr werden können.