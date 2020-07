Neustart der ATP-Tour in Washington abgesagt

Mit der Absage rücken auch die US Open erneut in den Fokus. Sie sollen am 31. August in New York ohne Zuschauer beginnen, zuvor soll dort das in Cincinnati geplant gewesene Masters-1000-Turnier gespielt werden. Die Turnierdirektorin der US Open, Stacey Allaster, sagte der „New York Times“ jedoch, derzeit blieben die Pläne wie gehabt.