Private Schulabschlussfeier wurde zur Virus-Falle

Positive Testungen kommen auch aus dem Hort in Ried/Innkreis und der Flüchtlingsunterkunft in Bad Kreuzen. Hier wurden alle 131 Bewohner getestet, ein neu in die Unterkunft eingezogenes Kind war an Covid-19 erkrankt. Dazu gibt’s ein Dutzend Infizierte in zehn Alters- und Pflegeheimen in Oberösterreich.