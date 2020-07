Rund 30 Prozent der Iraner könnten infiziert sein

Präsident Hassan Rouhani zitierte am Samstag aus dieser jüngsten Einschätzung und appellierte an die Bevölkerung, sich an die erneut verschärften Schutzmaßnahmen zu halten. Rund 30 Prozent des iranischen Volkes könnten infiziert sein, warnte der Präsident im staatlichen Fernsehen. Die Zahl der Corona-Todesopfer dürfte bei rund 14.000 liegen. Die Agentur ISNA zitierte einen Mitarbeiter aus der Corona-Task-Force der Regierung mit den Worten, bei den Infizierten gehe es um Patienten mit milden Symptomen, die keine medizinische Behandlung benötigten oder darum nicht ersuchten.