Tinte ist trocken! Schopp verlängert in Hartberg

Nach zahlreichen Gerüchten in den letzten Tagen und Wochen über einen möglichen Abgang Schopps ins Ausland oder zu seinem Ex-Verein Sturm Graz ist seine unmittelbare Zukunft damit einmal geklärt. Sein Berater Frank Schreier stellte jedoch klar: „Für Markus ist die Vertragsverlängerung in Hartberg im Moment die beste Lösung. Sein Ziel ist nach wie vor eines Tages den Schritt auch als Coach (Anm.: als Spieler hat Schopp bereits in der Italienischen Serie A und der Deutschen Bundesliga gespielt) in eine internationale Top-Liga zu machen.“