7 Kinder bei 2 Unfällen zum Teil schwer verletzt

Familie im Spital

Wenig später schleudert der Wagen eines Ennsers (17) von der Autobahnauffahrt auf die A 1 und gegen den Pkw einer Ansfeldenerin (44), die Ehemann (49) und drei Kinder (8, 12, 14) dabei hatte. Alle mussten in Spitäler gebracht werden. Dazu gab’s einen Überschlag in Gutau, wo der einheimische Lenker (17) verletzt eingeklemmt wurde und in Feldkirchen/M. blieb der Pkw eines Alkolenkers (55 Jahre, 2,34 Promille) aus Frankenburg beim Unfall seitlich in einer Hauseinfahrt liegen.