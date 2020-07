Eigene Mutter stach Sohn (9) Messer in die Brust

Zu der Wahnsinnstat, die beinahe ein unschuldiges Kind das Leben gekostet hätte, war es – wie erst jetzt bekannt wurde – am Donnerstagmorgen im elterlichen Zuhause gekommen. Die mutmaßliche Täterin: die eigene Mutter! Wie aus Insiderkreisen zu erfahren war, hatte die Frau – offenbar in einem Anfall von Psychose – zu einem Messer gegriffen und ohne Vorwarnung zugestochen. Die Klinge der Waffe bohrte sich in die Brust ihres Neunjährigen, der durch den Stich zu verbluten drohte.