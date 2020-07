„Assassin‘s Creed Valhalla“: Neues über Eivor

Ubisoft hat einen neuen Trailer zu „Assassin’s Creed Valhalla“ veröffentlicht, in welchem Fans mehr über den Protagonisten Eivor erfahren und einen tieferen Einblick in seine Zukunft erlangen. Der finale Titel erscheint am 17. November für Xbox One, PS4, Stadia sowie den PC (via Epic Games Store und Ubisoft Store).