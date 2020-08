Kennen Sie schon Oregano-Öl?

Besonders heilsam ist das Öl des mediterranen Krauts. Oreganoöl wirkt antibakteriell, antiviral und fungizid, es bekämpft also Bakterien, Viren und Pilze. Orgeganoöl schützt als natürliches Antioxidans vor freien Radikalen. Wer regelmäßig Oreganoöl einnimmt, fördert außerdem die Durchblutung und kurbelt den Stoffwechsel an. Das heilsame Öl ist sogar in der Lage, Schmerzen und Entzündungen zu lindern. Daher wird es oftmals auch als natürliches Antibiotikum angesehen.