Kinderwunschklinik: Arzt gibt schweren Fehler zu

Nach dem Todesdrama in einer Kinderwunsch-Klinik in Baden in Niederösterreich hat der 60-jährige Anästhesist gestanden, die bereits angestochene Injektionsflasche des Narkosemittels im Privatkühlschrank gelagert zu haben. Ein dadurch entstandender Keim führte bei einer Patientin schließlich zum Tod.