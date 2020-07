Wann sich eine Eismaschine für zu Hause lohnt

Wer sich schon ein bisschen besser mit der Zubereitung von Eis auskennt, kann zu professionelleren Maschinen greifen. Diese Eismaschinen verfügen über einen Kompressor und benötigen keine Vorbereitungszeit. Die leistungsfähigen Kompressoren sind in der Lage, die Eismischung sehr schnell auf Temperaturen von Minus 18 bis Minus 34 Grad abzukühlen. In rund 30 bis 50 Minuten erhält man cremiges, köstliches Eis. Hier muss man allerdings schon mehr Geld in die Hand nehmen.