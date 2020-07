Nahe der Stadt, nahe am Herzen

Wandern Sie in den imposanten Hügeln von Sljeme und genießen Sie die beste Aussicht auf die Stadt in unberührter Natur, machen Sie romantische Spaziergänge durch die zahlreichen Wälder (mit oder ohne Trüffel), radeln Sie auf den Radwegen dieses grünen Rings im Innenland Kroatiens oder verirren Sie sich in der Stille und Schönheit des Žumberak-Naturparks. Besichtigen Sie die Savica-Seen und erleben eine einzigartige Vogelbeobachtung am Rande der Stadt.