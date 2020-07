Corona bei Lokalbesuch in Innsbruck verbreitet?

Drei der fünf positiven Testergebnisse, die von Samstag auf Sonntag dazu kamen, dürften laut der Gesundheitsbehörde einen direkten Zusammenhang mit jener positiv getesteten Person aus Kufstein haben, die am vergangenen Dienstag in einem Innsbrucker Lokal gewesen war und einen Tag darauf erste Symptome verspürt hatte. Bereits am Samstag hatte das Land Tirol dazu einen öffentlichen Aufruf gestartet.