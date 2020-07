Frau infiziert: Öffentlicher Aufruf an Lokalgäste

Die in Kufstein ansässige und sich überwiegend in Innsbruck aufhaltende Frau saß zunächst mit Kollegen an einem Tisch und später an der Bar des Lokals. „Alle Personen, die sich am Dienstag, 7. Juli, zwischen etwa 19.30 Uhr und 24 Uhr im Keller des Lokals ,Rififi‘ in Innsbruck aufhielten, sind dazu aufgefordert, ihren Gesundheitszustand zu überwachen“, betonten die Experten des Landes.