Helmut Marko: „Meine wilde Zeit mit Jochen Rindt“

Helmut Marko steht in einer Parkbucht am Koppenpass, der Bad Aussee mit Obertraun am Hallstätter See verbindet, in seinem Rücken ein feuerwehrroter Porsche 356, und schaut angestrengt den Hang hinauf. „Irgendwo da oben muss die Straße gewesen sein“, sagt er in seinem markanten Steirisch, „die Strecke heute hat ja mit dem Verlauf von damals nicht sehr viel zu tun.“