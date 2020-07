Erneut Sorge um 24-Stunden-Pflegehilfen

NEOS: „Gibt noch keinen Plan und keine Teststrategie“

1200 bis 1500 Euro verdient eine 24-Stunden-Hilfe netto pro Monat, ein Test in Rumänien kostet 70 Euro. Die Diakonie will kostenlose Schnelltests an der Grenze, Caritas und Hilfswerk fordern von der Politik, die Kosten für die Tests zu übernehmen - wie es etwa die Stadt Wien bereits macht. Dieser Forderung schließen sich auch die NEOS in Niederösterreich an und kritisieren, dass es trotz der „chaotischen Zustände im April“ noch keinen Plan und keine Teststrategie gebe.