Austro-Chinesin seit März bei Großvater gestrandet

„Krone“: Eigentlich wollten Sie zurück nach China fliegen, aber es kam alles anders.

Isabella Schmid: Ich gehe in England in die Schule, meine Eltern leben und arbeiten in Shenzhen, China. Als sie die Schulen zugesperrt haben, wollte ich zurück nach China, von dort aus online am Unterricht teilnehmen. Am 27. März sollte man Flug gehen, ausgerechnet an dem Tag haben sie in China die Einreise für Ausländer – ich habe die österreichische Staatsbürgerschaft – gesperrt.