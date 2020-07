KW 28 - die wichtigsten Neuerscheinungen der Woche

Nikki Yanovsky - Turn Down The Sound

Nikki Yanovsky ist in der Übersee-Jazzszene beileibe keine Unbekannte. So sang das Supertalent etwa im zarten Alter von 16 Jahren die kanadische Nationalhymne bei den Olympischen Winterspielen in Vancouver und wurde zu einer Art musikalischen Ziehkind von Legende Herbie Hancock. Für ihr drittes Album „Turn Down The Sound“ ließ sich die mittlerweile 26-Jährige aber ganze sechs Jahre Zeit. Dabei zeigt sich die sanfte Stimme in Songs wie „Loner“, „Black Sheep“ oder „Nerve“ so persönlich, offen und freizügig wie nie zuvor. Ehrlichkeit und Authentizität, eingepackt in sanften Soul-Klängen und produziert im Prä-Corona-New-York, machen „Turn Down The Sound“ zu einem wahren Genre-Erlebnis. 7,5/10 Kronen