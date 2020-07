Betrunkener Beifahrer ging auf Polizisten los

Beamte der Autobahnpolizei Wels hielten am 9. Juli gegen 21 Uhr auf der L519 in Meggenhofen in der Nähe der Autobahnabfahrt einen 42-jährigen Bulgaren zu einer Fahrzeug- und Lenkerkontrolle an. Im Zuge der Amtshandlung verhielt sich sein Beifahrer, ein 55-jähriger Staatenloser, der zum Zeitpunkt der Anhaltung nicht angegurtet war, äußerst unkooperativ und aggressiv.