De Niro fast bankrott? Star kürzt Ex den Unterhalt

Kaum zu glauben, aber angeblich wahr: Hollywood-Ikone Robert De Niro, der ein geschätztes Vermögen von 500 Millionen Dollar besitzen soll, plagen aktuell finanzielle Nöte. Deshalb habe der Schauspieler die Unterhaltszahlungen in der Höhe von 100.000 Dollar an seine Ex-Frau Grace Hightower um die Hälfte gekürzt, berichtete die „Page Six“. Ganz zum Ärger seiner Ex, mit der der Star bis 2018 21 Jahre lang liiert war.