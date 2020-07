Das Vermächtnis der unvergessenen Helden

Monza, 1970. Auch bei jenen, die damals noch nicht dem Formel-1-Fieber erlegen oder noch gar nicht auf der Welt waren, stellt sich bei diesen Worten umgehend die Gänsehaut auf. Österreichs PS-Popstar Jochen Rindt rast am 5. September um 15.25 Uhr in der „Parabolica“ von Monza mit dem Lotus bei Tempo 290 geradeaus. Durch den Aufprall wird Rindt die Hauptschlagader am Hals durchtrennt. Und auf einmal wurde es still. Gespenstisch still.