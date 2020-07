Mamma mia! „Rote Göttin“ in der Hölle

Keine Spielberg-Liebe

Mittlerweile fährt Ferrari seine 71. (!) Rennsaison in der höchsten Motorsportklasse - in Spielberg stand die „rote Göttin“, wie sie unter Benzinbrüdern genannt wird, allerdings lediglich fünfmal auf dem obersten Treppchen! Obwohl man mit Lorenzo Bandini 1964 gleich das allererste Flugplatzrennen gewann und durch Jacky Ickx 1970 auch am damals neuen Österreichring triumphierte, musste man bis zum nächsten Jubel in Rot danach satte 29 Jahre warten - Eddie Irvine erlöste 1999 die Scuderia, ehe Legende Schumacher noch zweimal im neuen Jahrtausend (2002, 2003) zuschlug.