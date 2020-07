Mehr als 12.000 Corona-Tote im Iran

Im Iran sind inzwischen mehr als 12.000 Menschen nach einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus gestorben. Binnen 24 Stunden seien 153 neue Todesfälle gemeldet worden, teilte das Gesundheitsministerium in Teheran am Mittwoch mit. Die Gesamtzahl der Corona-Toten sei damit auf 12.084 gestiegen. Als Reaktion auf die gestiegenen Fallzahlen verbot Präsident Hassan Rouhani bis auf Weiteres Hochzeitsfeiern und Begräbnisse. Außerdem sollte die Maskenpflicht an allen öffentlichen Orten unbedingt eingehalten werden: „Nur so können wir entspannt in den Herbst starten.“