Casinos Austria: 500 Mitarbeiter vor Kündigung

Bemerkenswert war, dass beide Großaktionäre, die tschechische Sazka und die staatliche ÖBAG, an einem Strang gezogen haben. Beide Kernaktionäre unterstützen das Sanierungskonzept in vollem Ausmaß. Wichtig für den Tourismus in Österreich ist, dass alle zwölf Standorte erhalten bleiben sollen.