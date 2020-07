Drei Asylwerber dealten in Linz mit 9 Kilo „Gras“

Zwei afghanische Brüder (34 und 20) sowie ein Pakistani (28) standen am Mittwoch in Linz vor Gericht. Die drei Asylwerber sollen von 2016 bis Dezember 2019 mehr als 9 Kilo Cannabiskraut zum Teil an Minderjährige verkauft haben. Das Dealer-Trio leugnete die Vorwürfe fantasievoll. Der Prozess wurde vertagt.