Grazer FPÖ soll Koalitionspartner ÖVP überstimmen

Der Grazer SPÖ-Chef Michael Ehmann will nach Wiener Vorbild auch in der Murmetropole einen Gastro-Gutschein für alle einführen - damit soll primär den Wirten ums Eck in harten Zeiten unter die Arme gegriffen werden. Alle Ein-Personen-Haushalte sollen demnach mit 30 Euro, Mehr-Personen-Haushalte mit 50 Euro unterstützt werden.