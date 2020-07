Macron wechselt mehrere Minister aus

Marcon will „ökologischen Wiederaufbau“

Macron strebt nach der Corona-Krise einen wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Wiederaufbau des Landes an. Mit dem Austausch der Umweltministerin hat er einen wichtigen Schritt in diese Richtung gemacht. Pompili ist mittlerweile Mitglied der Präsidentenpartei.