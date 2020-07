Keine Hoffnung, „dass das Virus auszurotten ist“

„Ich glaube, wir können uns davon verabschieden, dass das Virus auszurotten ist.“ Das sagte Franz Allerberger, Leiter des Bereichs Humanmedizin der Agentur für Ernährungssicherheit (Ages), am Montag zur Entwicklung der Lage in der Corona-Pandemie in Österreich - aktuell gibt es wieder mehr als 1000 aktiv am Coronavirus Erkrankte. Allerberger befürchtet, „dass uns im Herbst etwas blühen wird“, das genauso häufig wie Grippe und andere Winterinfekte sei.