„Vettel zeigt, warum ihn Ferrari loswerden will“

Frankreich: Bottas setzt Hamilton unter Druck

„L‘Equipe“: „Valtteri Bottas hatte seine Saison 2019 mit einem Sieg in Australien begonnen. Er hat diese Darbietung am Sonntag in Österreich neu aufgelegt und auch noch die Pole auf dem Red-Bull-Ring hinzugefügt. Tadellos beim Qualifying und beim Rennen, ist der Finne jetzt der erste Spitzenreiter in der Weltmeisterschaft, wie voriges Jahr. Schafft er es, diesen Platz bis zum Ende zu halten? Wenn es ihm gelingt, so schnell und ruhig wie am Sonntag zu bleiben, kann er daran glauben. Bottas hat es geschafft, nicht nass zu werden in Österreich, mit einem guten Start, einer fehlerfreien Fahrt auf der Piste und gelungenen Restarts. Mit ruhigem Blut konnte er sich aus den Unfällen raushalten und setzt bereits seinen Teamkollegen Lewis Hamilton unter Druck.“