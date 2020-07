Iran hat am Golf unterirdische „Raketenstädte“

Raketen in Richtung Israel abgefeuert

Am Sonntag sind drei Raketen in Richtung Israel abgefeuert worden. Zwei der Geschosse seien eingeschlagen, ein weiteres sei von einem israelischen Raketenabwehrsystem abgefangen worden, teilten Israels Streitkräfte via Twitter mit. Darauf habe die israelische Luftwaffe am Abend die „Untergrund-Terror-Infrastruktur“ der islamistischen Hamas im Gazastreifen angegriffen, hieß es.