Polizei bewacht Covid-Verdachtsfall 4 Stunden lang

Der Kupfermuckn-Verkäufer (57) aus Linz war am Samstagnachmittag erstmals aufgefallen, weil er stark alkoholisiert beim Spar am Lunaplatz am Boden lag. Ein Passant alarmierte um 14.30 Uhr die Rettung. Der Obdachlose lehnte Hilfe ab, Sanis und Polizisten zogen ab.